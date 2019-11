Mourinho arranca novo desafio com vitória

Hoje às 14:28 Facebook

O Tottenham venceu, este sábado, o West Ham por 3-2, no primeiro jogo de José Mourinho ao serviço da equipa de Londres.

O português José Mourinho estreou-se este sábado no comando técnico do Tottenham com uma vitória por 3-2 no terreno do West Ham, em jogo da 13.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

O sul-coreano Son, aos 36 minutos, o brasileiro Lucas Moura, aos 43, e Harry Kane, aos 49, marcaram os golos que permitiram aos 'spurs' quebrar o ciclo de 12 jogos sem vencer como visitado.

O Tottenham não vencia fora desde a 23.ª jornada do campeonato passado, quando, em 20 de janeiro último, venceu por 2-1 no terreno do Fulham, somando, desde então, nove derrotas e três empates.

O suplente Michail Antonio, aos 73, e o italiano Ogbonna, aos 90+6, reduziram para os 'hammers', que tiveram ainda um golo anulado por fora de jogo de Declan Rice, mas não impediram que Mourinho somasse o seu 191.º triunfo na Premier League, em 306 jogos, num terreno onde perdeu em 2018/19, então no comando do Manchester United, por 3-1.

O Tottenham subiu provisoriamente ao sexto lugar do campeonato, com 17 pontos, metade dos somados pelo líder Liverpool, que, ainda este sábado, joga no terreno do Crystal Palace, enquanto o West Ham permanece no 16.º posto, com 13.