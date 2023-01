Mourinho comenta futuro de Zaniolo e reforço à vista no Arsenal

JN Hoje às 21:35 Facebook

José Mourinho abordou o futuro de Zaniolo na Roma, Pêpê Rodrigues tem novo clube e o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, já encontrou o sucessor de David Ospina na baliza. Próximo do Arsenal, Kiwior esteve em Londres a assistir ao triunfo dos "gunners" frente ao Manchester United.

Portimonense: O defesa central Lucas Alves está perto de ser apresentado como reforço do conjunto algarvio. O jogador, de 30 anos, deixou o Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, clube pelo qual realizou 17 jogos, tendo apontado um golo.

Arsenal: Apontado aos "gunners", Jakub Kiwior assistiu, no Emirates Stadium, ao triunfo da equipa londrina frente ao Manchester United. O defesa polaco, que iniciou a temporada no Spezia, poderá custar até 20 milhões de euros ao Arsenal, valor que inclui verbas indexadas à concretização de determinados objetivos.

Wolverhampton: Julen Lopetegui tem mais um reforço para o eixo defensivo. Craig Dawson, central inglês de 32 anos, chega do West Ham a troco de 3 milhões de euros. Esta temporada, o defesa disputou 13 partidas pelo clube londrino.

Roma: Após o triunfo no terreno do Spezia (2-0), José Mourinho confirmou que o avançado Zaniolo tem interessados, mas acredita que o jovem italiano pode manter-se no clube romano. "Ele pediu para deixar o clube, mas não é certo que isso vá acontecer. As propostas não são boas o suficiente. Acredito que, no final, ele vai continuar connosco", disse o técnico português. O Tottenham é um dos interessados.

Cartagena: Pêpê Rodrigues foi cedido pelo Olympiacos até ao final da época ao atual 9.º classificado da 2.ª Liga espanhola. O médio português, de 25 anos, começou a temporada nos turcos do Ankaragucu.

Union Berlin: Após ter dado nas vistas no último Mundial, o lateral direito croata Josip Juranovic foi oficializado pelo terceiro classificado da Liga alemã. O Celtic recebe, de imediato, perto de 11,5 milhões de euros, com o negócio a poder chegar aos 19,5 milhões por objetivos. Juranovic, de 27 anos, será companheiro do português Diogo Leite na capital germânica.

Al Nassr: Está encontrado o substituto do lesionado David Ospina na baliza do líder da Liga saudita. O argentino Agustín Rossi deixa o Boca Juniors para jogar até junho pelo Al Nassr. Depois, segue para o Flamengo, com quem já assinou um pré-acordo.