Mourinho entra diretamente na passadeira da Champions

Português é o novo treinador do Tottenham, na próxima semana já joga para a Liga dos Campeões e só tem que ganhar um jogo para passar aos oitavos de final. No campeonato inglês, equipa de Londres está pior: segue em 14.º lugar, ainda muito longe da Europa.

José Mourinho chegou e não vai ter tempo sequer para se sentar: tem apenas quatro dias para preparar o primeiro jogo, que é a contar para o campeonato inglês, em casa do West Ham. É já no sábado, ao meio-dia e meio pela hora portuguesa.

Será um jogo de aflitos. O Tottenham, do norte de Londres, está em 14.º e a equipa em que milita o defesa português Gonçalo Cardoso, no leste de Londres, está ainda mais abaixo, 16.º, já a escassos dois lugares do pânico da despromoção.