Mourinho trava ida de Mayoral aos Jogos Olímpicos

O treinador português não pretende perder um dos melhores marcadores da Roma, em 2020/21, no início dos trabalhos de pré-temporada e por isso vetou a possibilidade de Borja Mayoral representar Espanha, nas Olimpíadas que se realizam em Tóquio.

Embora o início da Serie A em Itália esteja agendado para 22 de agosto e o torneio olímpico se realizar entre 22 de julho e 7 de agosto, Mourinho, que vai substituir Paulo Fonseca no comando técnico da Roma, prefere contar com o avançado espanhol, de 24 anos, durante o período no qual pretende começar a incutir as ideias de jogo e o modelo tático para a nova temporada aos seus atletas.

Mayoral foi um dos destaques dos romanos na temporada transata, tendo assinado 17 golos nos 41 encontros dos quais fez parte. O avançado prepara-se para cumprir a segunda temporada nos italianos, por empréstimo do Real Madrid.