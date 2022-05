Moutinho tem os olhos postos na Roma de "Mou"

Arnaldo Martins Hoje às 09:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Internacional português está em final de contrato com o Wolverhampton e pode prosseguir a carreira no futebol italiano. Bruno Lage pede a renovação.

Aos 35 anos, João Moutinho mantém intactas as qualidades de um "relógio suíço" e o próximo passo pode ser a Serie A, de Itália, sob o comando de José Mourinho. O internacional português está em final de contrato com o Wolverhampton e, apesar de Bruno Lage ter pedido a continuidade do jogador, a estrura dos "lobos" tem como objetivo rejuvenescer o plantel e definiu outras prioridades para o meio-campo.

Neste cenário, Moutinho, que acabou a época com 39 jogos e dois golos na Premier League e continua a ser opção na seleção nacional, fica com via aberta para abraçar um novo desafio ao lado de "Special One", que aprecia a personalidade a as características do jogador.