Nacional impõe primeira derrota caseira ao Trofense

O Nacional conquistou a primeira vitória fora de portas, ao vencer o Trofense, por 3-0, até então invencível em casa, na partida de fecho da oitava jornada da Liga 2.

Numa partida em que a eficácia foi o fator-chave, Bryan Róchez inaugurou o marcador no final da primeira parte, aos 44 minutos, o defesa Rafael Vieira dilatou no reatamento (46) e, já com o Trofense em "desespero", o avançado hondurenho bisou (62), colocando os três pontos na bagagem insular, os primeiros para o técnico recém-contratado Rui Borges.

O Trofense entrou melhor, com três avisos à baliza de António Filipe nos primeiros 10 minutos, o mais perigoso surgiu num mau domínio de Tiago André, que lançou o companheiro Bruno Moreira na área, mas o remate cruzado do avançado saiu ao lado do poste.

A resposta insular surgiu num remate de Witi, que tirou 'tinta' ao poste, e, apesar do nulo registado na primeira meia hora, o bom futebol exibido pelas duas equipas prometia golos, algo que Bryan Róchez fez questão de confirmar, ao ser mais lesto que os adversários, após intervenção de Rogério Santos a remate de João Camacho, que adiou, mas não evitou o tento inaugural.

Rui Duarte procurou algo diferente e lançou Diedhiou para o lugar de João Faria, mudando a formação para um 4-2-3-1, mas os madeirenses ampliaram a vantagem no reinício da partida, com Rafael Vieira a aproveitar a apatia 'caseira', após um canto, para 'fuzilar' a baliza adversária.

Atrás do prejuízo, o Trofense 'carregou' à procura de reentrar na discussão pelo resultado, mas não ia conseguindo finalizar as oportunidades que criava, enquanto o Nacional, 'estacionado' no seu meio-campo, aproveitou o contra-ataque para dilatar a vantagem, com Bryan Róchez a 'bisar', após um cruzamento preciso de Jota.

Até ao apito final, destaque para um grande corte do recém-entrado Júlio César, que evitou um golo de Diedhiou depois de o avançado ter ultrapassado o 'guardião' e um cabeceamento à trave de Luiz Pachu, que ilustraram a importância da eficácia no encontro.