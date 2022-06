Nadadora Anita Álvarez resgatada por treinadora após desmaiar na piscina

Maria Oliveira Hoje às 10:49 Facebook

A nadadora artística norte-americana Anita Álvarez foi resgatada do fundo da piscina pela treinadora, Andrea Fuentes, depois de desmaiar no final de uma prova no Campeonato Mundial de Natação, em Budapeste, na Hungria. A jovem de 25 anos está fora de perigo.

A atleta de natação artística Anita Álvarez desmaiou na piscina após completar a sua rotina na final a solo em natação artística nos Mundiais de Natação. Ao ver que a jovem não vinha à tona, a treinadora, Andrea Fuentes, saltou para a piscina. Quando já estava a trazer a jovem para fora um assistente da competição foi ajudar a treinadora a tirar Alvarez da água. A nadadora foi depois levada numa maca para ser vista pelos médicos.

Num comunicado divulgado pela equipa de natação dos Estados Unidos, a treinadora Fuentes garante que Anita Alvarez "sente-se bem". "A Anita está bem. Os médicos verificaram todos os sinais vitais e está tudo normal - frequência cardíaca, oxigénio, níveis de açúcar, pressão arterial, etc. Está tudo bem", disse.

O incidente levanta questões quanto à inação dos nadadores-salvadores. O jornal espanhol "Marca" noticiou que Andrea Fuentes, quatro vezes medalhada olímpica, disse ter saltado para a piscina "porque os nadadores-salvadores não o faziam".

Esta não é a primeira vez que Anita Álvarez desmaia durante uma prova. Na qualificação para as olimpíadas em Barcelona, no ano passado, a nadadora também desmaiou na piscina e foi novamente Fuentes quem a salvou.

Anita Álvarez acabou por ficar em sétimo lugar na final de natação artística, com 87,6333 pontos.