Nadal e Djokovic entram a ganhar em Roland Garros

Os dois grandes favoritos à conquista do Grand Slam francês não sentiram dificuldades para ultrapassar a primeira ronda.

Ao contrário do quadro feminino, que contou com várias surpresas logo a começar, a primeira ronda do quadro masculino no torneio de Roland Garros decorreu dentro da normalidade, com Rafael Nadal e Novak Djokovic a seguirem em frente.

O tenista espanhol, 13 vezes campeão em Paris, venceu o australiano Jordan Thompson, 82 do Mundo, por 6-2, 6-2, 6-2, em duas horas e dois minutos, somando o 106.º triunfo em 109 encontros no torneio de terra batida parisiense. Na próxima ronda, Nadal, que procura aumentar para 22 o recorde de 'majors' na carreira, vai defrontar o francês Corentin Moutet, 139.º do mundo.

Já Novak Djokovic, líder mundial e detentor do título, qualificou-se para a segunda ronda graças a um triunfo sobre o japonês Yoshihito Nishioka, 99.º ATP, pelos parciais de 6-3, 6-1 e 6-0. Na segunda ronda, o sérvio, que procura o 21.º título do 'Grand Slam' e terceiro em Paris, vai medir forças com o vencedor do embate entre o eslovaco Alex Molcan, 38.º da hierarquia, e o argentino Federico Coria, 54.º.