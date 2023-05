Nadal prepara o adeus: "A minha intenção é que 2024 seja o meu último ano"

Rui Almeida Santos Hoje às 15:58 Facebook

Na conferência de imprensa em que confirmou a ausência de Roland Garros, devido a lesão, Rafael Nadal referiu que pretende colocar um ponto final na carreira no próximo ano.

Vencedor de 22 torneios do Grand Slam, recorde que partilha com o sérvio Novak Djokovic, Rafael Nadal vai abandonar a carreira de tenista profissional em 2024.

"Passei anos difíceis, embora as vitórias o disfarcem. Neste momento, não estou preparado para competir ao nível que pretendo. Vou tentar recuperar o meu corpo sem marcar uma data para regressar. A Taça Davis, no final do ano, pode ser uma meta, mas o próximo ano acho que será meu último", disse o tenista maiorquino, de 36 anos, que não compete desde janeiro, quando se lesionou no Open da Austrália.

Em 2024, Nadal pretende despedir-se dos torneios que mais o marcaram ao longo da carreira. Quanto aos Jogos Olímpicos, cujo torneio de ténis se realizará no mesmo local em que se disputa o Grand Slam de Roland Garros, o tenista confessou que "gostaria de jogar as provas que são importantes" para si, "e os Jogos Olímpicos são, mas não sei", disse o medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim (2008), em singulares, e do Rio de Janeiro (2016), em pares, ao lado de Marc López.

Como consequência da prolongada ausência nas provas do circuito mundial, Nadal vai dar um autêntico trambolhão no ranking, deixando o top 100 pela primeira vez em mais de duas décadas. Isso poderá criar-lhe alguns entraves no acesso aos quadros principais dos principais torneios. "Se precisar de convites, suponho que não haverá problema. Acho que os mereço", constatou.

"Se vou voltar a ser competitivo para ganhar Grand Slams não sei. A minha intenção é que 2024 seja o meu último ano e vou tentar competir ao mais alto nível", reforçou Rafael Nadal.