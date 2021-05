Nantes fica mais perto da Liga francesa ao ganhar em Toulouse no play-off

JN/Agências Hoje às 23:23 Facebook

O Nantes, antepenúltimo classificado da Liga francesa, ganhou esta quinta-feira em Toulouse, terceiro classificado da 2.ª Liga, por 2-1, na primeira mão do play-off de despromoção do primeiro escalão.

A equipa visitante inaugurou o marcador, aos 10 minutos, pelo médio Ludovic Blas, mas o Toulouse repôs a igualdade aos 19, pelo médio colombiano Deiver Machado, que duraria apenas quatro minutos, visto que o Nantes voltou a adiantar-se no marcador aos 22, pelo avançado Randal Kolo.

O Nantes terminou a Liga em 18º lugar, com 40 pontos, enquanto o Toulouse, que encerrou a 2.ª Liga no terceiro posto, com 70 pontos, teve de derrotar o Grenoble (3-0), quarto classificado do mesmo escalão, para aceder a esta eliminatória decisiva a duas mãos com o Nantes para definição de qual das duas equipas vai competir no primeiro e no segundo escalão na próxima época.

O jogo da segunda mão está marcado para o próximo domingo, em Nantes, cuja equipa parte como favorita em função do resultado favorável que trouxe da primeira mão, Toulouse.

O Nîmes e o Dijon foram as duas equipas despromovidas, enquanto o Troyes e o Clermont Foot, primeiro e segundo classificado, respetivamente, da 2.ª Liga, garantiram a promoção de forma direta à Liga.