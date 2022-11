Nélson Veríssimo: "Sabíamos que ia ser difícil desligar do outro jogo"

No rescaldo da eliminação da Taça de Portugal, o treinador do Estoril admitiu que a expulsão de Francisco Geraldes acabou por dificultar a tarefa dos canarinhos.

"Quero começar por dar os parabéns aos jogadores pela mentalidade que entraram neste jogo, que sabíamos que ia ser difícil. Por muito que se queira desligar do outro jogo [da Liga] é sempre uma tarefa que não é fácil. A segunda parte fica marcada com a expulsão do Francisco Geraldes, e foi aí que veio ao de cima a capacidade desta equipa", começou por dizer Nélson Veríssimo, lamentando a expulsão do médio.

"Julgo que o plano definido saiu bem, de lamentar a expulsão. A partir daí, a equipa teve de se juntar e todos puxaram. Ficam três pontos perdidos no primeiro jogo para o campeonato e a eliminação da Taça, mas foram bons testes para a nossa equipa, que tem uma média de idades muito baixa. Temos consciência que no primeiro jogo não demos a imagem da nossa equipa, mas neste segundo jogo mostrámos que a equipa está a crescer", concluiu.

O Benfica venceu (1-0), esta quarta-feira, o Estoril em jogo a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Francisco Geraldes foi expulso e Neres marcou o golo dos encarnados. O clube da Luz, que ainda não perdeu nos 24 jogos de 2022/23 (20 vitórias e quatro empates), é o recordista de vitórias na prova (26) e também de presenças na final (38). A última vez que levantou o troféu foi em 2016/17.