New York City vencem Portland e sagram-se campeões norte-americanos de futebol

Os New York City FC venceram hoje na casa dos Portland Timbers a final do 'play-off' do campeonato norte-americano de futebol (MLS), no desempate por grandes penalidades, sagrando-se campeões pela primeira vez.

Depois de um empate a uma bola durante o tempo regulamentar e prolongamento, foi nos penáltis que a equipa nova-iorquina confirmou o triunfo, marcando quatro penalidades e só sofrendo duas, graças a duas defesas do guarda-redes Johnson.

O argentino Valentín Castellanos, melhor marcador da MLS, com 20 golos, marcou aos 41 minutos para os "citizens", que pareciam ter a vitória garantida até ao último instante, quando o chileno Mora fez, numa jogada de insistência, aos 90+4, o empate, obrigando a um prolongamento que acabou por não mudar nada.

Em casa, os Timbers perderam pela segunda vez na final do campeonato, depois de 2018, e continuam com apenas um título, conquistado em 2015.

Já os New York City FC, afiliados do mesmo grupo que é dono do Manchester City e cerca de uma dezena de outros emblemas, chegaram à primeira final desde que foram fundados, em 2013, e conseguiram o triunfo, sob o comando do treinador norueguês Ronny Deila, após a vitória na Conferência Este.

O conjunto de Nova Iorque sucede aos Columbus Crew, capitaneados pelo português Pedro Santos, que em 2020 venceram o título pela segunda vez e este ano falharam os "play-offs".