Neymar marca diante do Bordéus e presta homenagem a Marília Mendonça

O jogador brasileiro do PSG prestou, este sábado, uma homenagem à cantora Marília Mendonça, que morreu esta sexta-feira. Neymar era fã e amigo da artista.

Após marcar o primeiro dos dois golos diante do Bordéus - Neymar bisou no encontro - o futebolista não esqueceu Marília Mendonça e prestou homenagem à cantora brasileira, ao mostrar uma t-shirt com uma mensagem: "Serei seu eterno fã, Rainha da Sofrência", lia-se.

Veja o momento:

Marília Mendonça morreu, aos 26 anos, na queda de uma avioneta, que atingiu um cabo de uma torre de alta tensão. Além da cantora morreram as outras quatro pessoas a bordo: o piloto, o copiloto, o produtor Henrique Ribeiro e o tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho.

Apelidada de "rainha da sofrência", a jovem artista era um dos nomes de maior sucesso do estilo sertanejo na atualidade.