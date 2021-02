Nice surpreende e vence na deslocação ao Rennes

JN/Agências Hoje às 23:10 Facebook

O Nice, sem o internacional português Rony Lopes, que está lesionado, surpreendeu esta sexta-feira o Rennes ao vencer em casa deste por 2-1, em jogo da 27.ª jornada da Liga francesa.

A equipa do sul de França foi a primeira a marcar, aos 19 minutos, pelo avançado Amine Gouiri, de penálti, mas o Rennes restabeleceu o empate aos 39, pelo dianteiro Martin Terrier. O golo decisivo surgiria na segunda parte, aos 58, de autoria de Flavins Daniliuc.

O internacional português Rony Lopes, a contas com uma lesão muscular, não pôde dar o seu contributo à equipa do Nice.

Com esta vitória, o Nice subiu ao 12.º lugar, com 32 pontos, enquanto o Rennes segue em oitavo, com 38, numa tabela classificativa liderada pelo Lille, com 58 pontos, seguido do Lyon, com 55, e do Paris Saint-Germain, com 54.

Sampaoli é o novo treinador do Marselha

Já esta sexta-feira, o Marselha apresentou o argentino Jorge Sampaoli como novo treinador, tendo assinado vínculo até junho de 2023.

O técnico, de 60 anos, esteve nas duas últimas temporadas no futebol brasileiro, terminou a ligação ao Atlético Mineiro na quinta-feira, quando encerrou o campeonato brasileiro, no qual os mineiros terminaram no terceiro lugar, a apenas três pontos do bicampeão Flamengo. Na temporada anterior, tinha conduzido o Santos ao segundo posto da prova.