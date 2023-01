Nicolía denuncia insultos no Dragão Arena: "Tudo tem um limite"

JN Hoje às 12:49 Facebook

Numa publicação nas redes sociais, Carlos Nicolía, hoquista do Benfica, denunciou insultos dos adeptos do F. C. Porto no jogo da passada quarta-feira entre as duas equipas, para o campeonato, que os dragões venceram por 3-0.

O internacional argentino Carlos Nicolía recorreu às redes sociais para denunciar os insultos, que ouviu desde as bancadas do Dragão Arena, durante o jogo entre o F. C. Porto e o Benfica, da 13.ª jornada da fase regular do campeonato nacional.

"'Assassino, mataste a tua mulher' (E isso é a coisa mais suave). Calei-me durante nove anos, hoje digo basta!", escreveu o atleta, lembrando que, quando chegou ao Benfica, em 2014, a sua esposa "tinha acabado de falecer".

"Tive a sorte de encontrar uma grande família benfiquista que sempre me acompanhou mas, durante nove anos, cada vez que fui ao Dragão Arena as pessoas atrás do banco (não a claque) gritavam "Assassino, mataste a tua mulher" e muitas coisas que até me dá vergonha de dizer. O meu filho já tem 11 anos e entende tudo. Tudo tem um limite... Respeito", acrescentou Nicolía.