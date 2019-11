JN Ontem às 23:37, atualizado hoje às 00:15 Facebook

Marchesín, Saravia, Uribe e Luis Díaz não vão entrar nas contas para o jogo com o Boavista. Os jogadores argentinos e colombianos estão sob alçada disciplinar do F. C. Porto.

O F. C. Porto defronta, este domingo, o Boavista no Bessa na 11.ª jornada da Liga e quatro jogadores foram riscados da convocatória. Segundo apurou o JN, os argentinos Marchesín e Saravia, bem como os colombianos Uribe e Luis Díaz estão sob alçada disciplinar do F. C. Porto depois de terem estado na festa de aniversário da mulher do médio colombiano até às cinco da manhã, quando o horário do recolher obrigatório dos dragões está estipulado nas 23 horas.

Após o conhecimento da noitada, tanto Sérgio Conceição como o F. C. Porto decidiram retirar os atletas do dérbi de domingo, frente ao Boavista. Ao contrário de Saravia, Marchesín, tal como Uribe e Luis Díaz, são presenças habituais nas escolhas do técnico.

Fernando Madureira, líder da claque dos Super Dragões, partilhou imagens da festa no Instagram.