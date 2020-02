Novidade no onze do F. C. Porto para a receção ao Leverkusen

Hoje às 16:53 Facebook

A entrada de Zé Luís para o lugar de Soares é a única novidade no "onze" titular escolhido por Sérgio Conceição para o encontro desta quinta-feira, com os alemães do Bayer Leverkusen, da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, em relação à partida com o Portimonense.

O encontro entre dragões e germânicos está marcado para as 17.55 horas, no Estádio do Dragão, no Porto, e será dirigido pelo romeno Istvan Kovacs. Os azuis e brancos estão em desvantagem, depois de terem perdido na primeira mão, por 2-1.

Eis os "onze" titulares:

F. C. Porto: Marchesín; Corona, Mbemba, Marcano e Alex Telles; Sérgio Oliveira, Matheus Uribe e Otávio; Marega, Luis Díaz e Zé Luís

Treinador: Sérgio Oliveira

Suplentes: Diogo Costa; Pepe, Aboubakar, Nakajima, Loum, Manafá e Soares

Bayer Leverkusen: Lukas Hradecky; Lars Bender, Tah, Sven Bender, Tapsoba e Sinkgraven; Kai Havertz, Demirbay e Nadiem Amiri; Lucas Alario e Moussa Diaby

Treinador: Peter Bosz

Suplentes: Ozcan, Aleks Dragovic, Leon Bailey, Baumgartlinger, Weiser, Palacios e Bellarabi