Novos equipamentos foram apresentados esta terça à noite no Dragão

O F. C. Porto apresentou, esta noite de terça-feira, os equipamentos oficiais para a época 2020/21, no Estádio do Dragão. Face à pandemia, o clube não pôde organizar o evento nas ruas do Porto e escolheu a galeria do estádio do Dragão para o desfile dos atletas com as novas vestimentas.

A cerimónia foi transmitida pelo Porto Canal, e num palco montado no centro do relvado no estádio estiveram sete convidados especiais, as antigas glórias dos dragões Fernando Gomes, João Pinto, Bandeirinha, Franco, Semedo, Vítor Baía e Jaime Magalhães, que recordaram a primeira camisola do clube que envergaram.

Numa passarela instalada na galeria do estádio do Dragão, e sob o lema "Nação Porto", os atletas das diferentes modalidades do clube desfilaram com a nova coleção de roupa, cachecóis, bonés e calçado, para homem, mulher e criança, que a "New Balance" criou para o universo portista.

Dos ditos desportos amadores, subiram ao palco Miguel Queirós, Brad Tinsley, Vlad Voysto, Tiago Almeida (basquetebol), Iara Torres, Fábio Oliveira (desporto adaptado), Alexandre Amorim (natação), Ivan Sliskovic, André Gomes, Djibril, Martim Costa (andebol), Ezequiel Mena, Guilio Cocco, Carlo di Benedetto (hóquei em patins), Joana Gonçalves (boxe), Tiago Ferreira e Francisco Campos (ciclismo), Yasmin Lara, Cátia Oliveira, Tânia Oliveira, Ana Figueiras (voleibol) e José Miguel e Daniela Santos (bilhar).

Os campeões nacionais de futebol e vencedores da Taça de Portugal, como Loum, Marchesín e Uribe, envergaram os novos equipamentos oficiais.

Habituados à euforia com que foram recebidos nas ruas da cidade Invicta pelos adeptos nos anos anteriores, os jogadores sentiram a falta desse calor humano.

A cerimónia teve também momentos musicais, como o protagonizado por Alberto Índio, autor da música "Azul e Branco é coração", Nuno Norte e o tema "Dragões Juntos".