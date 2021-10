JN Ontem às 22:22 Facebook

Braga e Paços de Ferreira não foram além de um empate sem golos, na cidade dos Arcebispos, esta quinta-feira, em jogo da segunda jornada do Grupo C da Taça da Liga, um desfecho que afasta os castores da Final Four.

Os arsenalistas jogaram com menos um desde o primeiro minuto dos descontos antes do intervalo.

Com este desfecho, o Boavista lidera, com três pontos, enquanto minhotos e pacenses têm apenas um.

Na última ronda as panteras defrontam os braguistas, no Bessa.