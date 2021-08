Num dia histórico para Pepe, Conceição elogia: "Chegamos tarde e ainda vai fazer gelo"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:23 Facebook

O jogo deste domingo, diante do Belenenses SAD, teve um sabor especial para o central português: o central passou a liderar o clube dos veteranos e Sérgio Conceição não deixou de elogiar o central.

Pepe continua a surpreender. Esta tarde, o português disputou o primeiro jogo da 21ª temporada enquanto profissional - carreira que passou por outros clubes como Marítimo, Real Madrid ou Besiktas - e, com 38 anos, 5 meses e 11 dias, entrou para a história como o jogador mais velho de sempre a usar a camisola do F. C. Porto numa partida oficial, superando Silvino Louro (38 anos, 3 meses, e 10 dias).

A marca mereceu elogios de Sérgio Conceição, que fez questão de destacar o profissionalismo do português.

"Um grandíssimo profissional, um homem com H grande. Há pouco mais a dizer sobre o que é o Pepe e o que representa. Desta forma, acho que ele vai jogar mais algum tempo. Quando vamos jogar fora, chegamos tarde e ele ainda vai fazer gelo. Um profissional destes é difícil que não jogue até aos 40 ou mais. É grandíssimo. Aqui não são os 40 ou 38 dele, nem os 18 do Francisco que ditam quem joga. É o trabalho diário e é por isso que ele joga", destacou o técnico.

Já Pepe sublinho o quanto é feliz a jogar futebol e não escondeu que a marca tem um sabor especial.

"Significa muito, estamos a falar de um clube histórico. Poder estar aqui é muito importante e sinal de que estou a trabalhar bem com os meus companheiros. Só tenho de agradecer. Vou trabalhar sempre para ajudar. Sou muito feliz e só quero jogar futebol", vincou.

O F. C. Porto entrou, este domingo, com o pé direito no campeonato ao receber e vencer (2-0) o Belenenses SAD na primeira jornada da Liga.