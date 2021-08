Nuno Espírito Santo entra a ganhar no Tottenham com vitória sobre campeão City

JN/Agências Hoje às 19:57 Facebook

O treinador português estreou-se no comando do Tottenham na Liga inglesa com uma vitória tangencial (1-0) sobre o campeão Manchester City, que contou com os portugueses Rúben Dias e João Cancelo.

O sul-coreano Heung-Min Son fez o único golo do jogo, aos 55 minutos, num lance de génio, culminado com um remate forte e colocado de pé esquerdo, que não deu hipóteses ao guardião brasileiro Ederson.

A equipa liderada por Nuno Espírito Santo, que trocou no defeso o Wolverhampton pelo Tottenham, somou os três pontos nesta primeira jornada da Premier League, numa partida em que soube anular a maior iniciativa atacante do adversário, apostando no contragolpe.

Do lado do City, os internacionais lusos Rúben Dias e João Cancelo foram opção de Guardiola durante todo o encontro, enquanto Bernardo Silva ficou no banco.

Já no Tottenham, nota para a ausência do avançado Harry Kane, que nem sequer figurou entre os suplentes, quando se fala de uma possível saída do goleador do clube de Londres, estando o City a ser apontado como um dos prováveis destinos.

No outro jogo do dia em Inglaterra, recheado de golos, o West Ham foi vencer ao terreno do Newcastle por 4-2, recuperando por duas vezes de desvantagem no marcador.

Callum Wilson adiantou a formação da casa, aos cinco minutos, Aaron CressWell restabeleceu a igualdade aos 18, mas Jacob Murphy conseguiu, aos 40, colocar de novo o Newcastle na liderança.

Mas, no segundo tempo, só deu West Ham, que marcou três golos em 13 minutos (Benrhama, 53, Soucek, 63, e Michail Antonio, 68), e garantiu a vitória.