Nuno Mendes junta-se a Danilo e Otávio nos lesionados da seleção nacional

Os titulares no jogo com o Uruguai ficaram pelo ginásio no arranque da preparação do jogo com a Coreia do Sul. Nuno Mendes juntou-se a Danilo e Otávio na lista de lesionados da seleção portuguesa.

Poucas horas depois de selar o apuramento para os oitavos de final do Campeonato do Mundo, na sequência da vitória, por 2-0, frente ao Uruguai, a seleção nacional regressou ao trabalho, em Doha.

Danilo e Otávio prosseguiram o trabalho de recuperação das respetivas lesões na companhia de Nuno Mendes, que saiu do jogo com os uruguaios ainda na primeira parte, com problemas físicos.

Os titulares frente ao Uruguai ficaram pelo ginásio, com Fernando Santos a ministrar uma sessão ligeira de trabalho, que marca o arranque da preparação para o duelo com a Coreia do Sul, na sexta-feira (15 horas).