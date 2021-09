Nuno Mendes trouxe a bomba antes do fecho

Nuno A. Amaral Hoje às 00:31 Facebook

O último dia da janela de transferências foi dominado pela saída de Nuno Mendes do Sporting. O lateral-esquerdo, de 19 anos, rumou ao poderoso Paris Saint-Germain, num negócio que poderá vir a valer 47 milhões de euros à SAD leonina, caso o clube francês acione a opção de compra do passe no final desta temporada. Para já, os leões recebem sete milhões pela taxa de cedência e ainda incorporam no plantel o avançado Pablo Sarabia, internacional espanhol, cedido pelo PSG.

Num dia agitado, o Sporting acertou ainda as saídas de Sporar, Gonzalo Plata, Joelson e Doumbia, cedidos a Middlesbrough, Valladolid, Basileia e Zulte Waregem, respetivamente. Voltando a Nuno Mendes, o clube de Alvalade conseguiu, em cima do fim do mercado, a garantia de um encaixe fundamental para o equilíbrio das contas da SAD, mesmo perdendo um dos jogadores mais promissores do plantel às ordens de Ruben Amorim.

O mesmo não aconteceu com o F. C. Porto, já que o fecho da janela chegou sem a notícia de uma transferência de Sérgio Oliveira, Corona ou Mbemba, apesar de terem sido apontados a vários clubes durante as últimas semanas.

Para além dos 16 milhões de euros garantidos pela venda de Danilo ao PSG, consumada neste mercado depois de os parisienses terem acionado a opção de compra, a única perspetiva para a SAD portista é proporcionada pelo empréstimo de Diogo Leite ao Braga, até ao final da época, altura em que o clube minhoto poderá adquirir o passe, por 12 milhões. Do Dragão, também saiu Romário Baró, cedido ao Estoril, mas sem opção de compra. Antes de consumarem os empréstimos, o central e o médio renovaram com o clube azul e branco, o primeiro até 2024 e o segundo até 2026.

O Benfica confirmou a contratação do lateral Valentino Lázaro, por empréstimo do Inter, e arrumou a casa com várias cedências: Chiquinho foi emprestado ao Braga, Jota rumou ao Celtic, Tomás Tavares ao Basileia e Florentino ao Getafe. Destaque ainda para a rescisão de Samaris, após sete anos na Luz. Seferovic chegou a ser apontado ao Sevilha, mas ficou em Lisboa.

Beto pode valer 10 milhões ao Portimonense

O fecho do mercado trouxe a confirmação da transferência do avançado Beto para a Udinese. O negócio tem uma dimensão considerável para o Portimonense, que daqui a um ano vai receber sete milhões de euros (mais três milhões por objetivos), por 50% do passe, já que se trata de uma saída por empréstimo com cláusula de compra obrigatória. Recorde-se que o atacante protagonizou um braço de ferro com o clube de Portimão nos últimos dias, em protesto pela recusa inicial dos algarvios à proposta do clube italiano, acabando mesmo por ser afastado do plantel às ordens de Paulo Sérgio. Com a janela de mercado a fechar, Beto conseguiu o desfecho pretendido, ou seja, rumar à Série A.