O adeus de Fernando Santos a Vítor Oliveira: "Um dos melhores amigos..."

O selecionador nacional, Fernando Santos, pronunciou-se sobre a morte de Vítor Oliveira, ocorrida este sábado, em Angeiras, referindo-se ao antigo treinador como "um dos melhores amigos".

"Partiu um dos meus companheiros, seguramente um dos melhores amigos que alguma vez fiz. Começámos juntos no futebol e seguimos juntos na vida. Vou sentir, já sinto, muito a tua falta nos nossos almoços, conversas e convívio. Deixo aqui uma palavra à Marília e aos miúdos e despeço-me de ti com grande emoção. Adeus, companheiro", assinalou Fernando Santos, numa nota publicada no site da Federação Portuguesa de Futebol.