O barman que trocou a noite pelas bicicletas

Luís Mendonça só começou a carreira como profissional de ciclismo aos 27 anos e é conhecido no pelotão como o "Chefinho".

Aos 37 anos, Luís Mendonça (Glassdrive-Q8-Anicolor) está a viver o período de maior maturidade de uma carreira no ciclismo, que começou invulgarmente tarde. Foi apenas há uma década que o corredor natural de Paredes decidiu dedicar-se totalmente à modalidade, depois de uma experiência, ainda muito jovem, que acabou por não vingar.

Nesse espaço, Luís Mendonça dedicou-se aos estudos, mais concretamente na área da fisioterapia, mas também a uma atividade como barman, numa discoteca que manteve durante dois anos. No entanto, logo se apercebeu que a verdadeira paixão eram as bicicletas, e desde que abraçou a atividade como ciclista profissional foi crescendo em êxitos e também em respeito, não só nas equipas em que integrou, como também no pelotão, sendo conhecido pela alcunha de "Chefinho", pela capacidade de liderança.

Ciclista versátil e com uma boa ponta final, Luís Mendonça mostrou neste Grande Prémio Douro Internacional uma enorme capacidade de superar os próprios limites do corpo, conquistando a camisola amarela na primeira etapa, para não mais largar.

"Sabia que minha forma física me dava azo a poder sonhar com vitória, mas foi muito mais difícil do que esperava. A dureza do percurso, o calor e a qualidade dos adversários obrigaram-me à superação todos os dias", desabafou o corredor da Glassdrive-Q8-Anicolor.

Luís Mendonça reconheceu que esta prova, organizada pelo JN e O Jogo, foi das "melhores e mais difíceis" em Portugal, enaltecendo um triunfo que apelidou de "muito saboroso".

OS AUTARCAS

Francisco Lopes, presidente da Câmara de Lamego

"Esta modalidade desportiva tem enorme popularidade em Lamego. Somos parceiros fundadores desta prova que contribui para a divulgação das nossas paisagens e riqueza patrimonial e cultural, promovendo a economia local e também a prática

do desporto"

Inácio Pereira, vice-Presidente do Turismo Porto e Norte

"O nosso grande desafio ao nos associarmos a estes eventos é dar mais notoriedade e conhecimento sobre estes territórios.

Com isso, iremos trazer mais turistas e, ao mesmo tempo, dinamizar a economia local e promover um desporto que é amigo

do ambiente"

FOTO DO DIA

Banda sonora para pautar o ritmo da corrida

Esta etapa final do Grande Prémio Douro Internacional foi aquela que mais gente atraiu à estrada, com muita gente a apoiar os corredores.

Foi com esse intuito que uma banda filarmónica deu uma motivação extra ao pelotão, criando uma banda sonora de incentivo aos ciclistas que não ficaram indiferentes.