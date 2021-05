O Boavista mais boavistão fez-se eterno há 20 anos

Vasco Samouco Hoje às 09:50 Facebook

João Loureiro, o presidente do título, recorda ao JN as emoções de um feito histórico do futebol português

Faz esta terça-feira 20 anos que o 18 de maio deixou de ser só mais um dia na história do Boavista. E do futebol português. Naquela sexta-feira de 2001, os campeões deixaram de ser quatro, com a pantera mais astuta e mais robusta de sempre a impor-se aos grandes e a colocar-se ao lado de Benfica, F. C. Porto, Sporting e Belenenses. Um feito ainda inédito, que promoveu ao pedestal do Bessa uma série de nomes desde aí indissociáveis da história do Boavista que foi Boavistão.

Ricardo, Litos, Pedro Emanuel, Petit, Martelinho, Elpídio Silva, Rui Óscar, Erivan, Duda, Quevedo, Erwin Sánchez, Rui Bento... Não sabiam, mas seriam nomes de heróis improváveis, depois de moldados por Jaime Pacheco, agora treinador do Zamalek (Egito), o mentor que, para além desse título, ainda levou o xadrez a grandes noites europeias. Por detrás de tudo, João Loureiro, o presidente que deu ainda mais sentido ao trabalho do pai Valentim.