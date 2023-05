"O golo preferido foi o que marquei ao Benfica na Luz", diz Taremi

JN Hoje às 20:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Avançado do F. C. Porto recebeu prémio de melhor marcador do campeonato, inédito na carreira.

Mehdi Taremi recebeu esta quarta-feira, no Estádio do Dragão, a distinção por ter sido o melhor marcador do campeonato que terminou no sábado passado, com 22 golos, mais três do que Gonçalo Ramos, do Benfica.

Refeito da tristeza que o invadiu após o jogo com o Vitória de Guimarães, quando chegou a dizer que não podia sentir-se feliz com este feito individual em função da perda do título nacional para o Benfica, o internacional iraniano teve, desta vez, palavras de satisfação.

PUB

"É a primeira vez que ganho este prémio e sinto-me muito contente. Agradeço a todos os colegas que me ajudaram", disse o persa, aos meios oficiais do F. C. Porto, antes de eleger o golo que mais prazer lhe deu: "O meu favorito foi o que marquei ao Benfica quando ganhámos por 2-1 na Luz. Quanto marcámos em jogos grandes, tem mais significado".

"Dou sempre o meu melhor pela equipa, porque o mais importante é ganhar. Se marcar fico muito feliz, se não também fico. Tento sempre marcar e ajudar a equipa a vencer", acrescentou, de olhos postos no futuro: "Vou procurar marcar mais porque o meu objetivo é melhorar todos os anos. Não me interessa como. Tento sempre marcar porque um golo é um golo".

Sobre o póquer em Famalicão na penúltima jornada do campeonato, decisivo para a conquista do prémio, afirmou: "Foi um jogo muito bom. Marquei quatro golos pela primeira vez e fiquei radiante por isso e por termos ganho".