O mistério do recorde de golos que Ricardo Horta um dia pode bater

Há registos que apontam que o atual capitão da equipa minhota está a um golo de igualar o máximo do clube em todas as competições e outros que dizem que se encontra ainda à distância de 17 tentos. Esta última tese é que está certa.

Já esteve mais longe, mas ainda não é para já! De cada vez que Ricardo Horta marca um golo fica instalada a confusão. Estará o capitão da equipa arsenalista prestes a bater o recorde de golos do clube em jogos oficiais ou ainda lhe faltam quase duas dezenas para lá chegar?

Apesar da falta de uniformidade em meios especializados em estatísticas de futebol, a proeza ainda não está para breve. "Recorde? Que recorde?", perguntou o próprio Ricardo Horta na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Ludogorets, em Razgrad, da terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa, que se disputa nesta quinta-feira (17.45 horas, SIC e SportTV1).

Oficialmente, Ricardo Horta tem 75 golos pelo Braga e detém, desde a época passada, o recorde do clube nas competições europeias, com 14 tentos contabilizados, mais dois do que Paulinho, que agora joga no Sporting e mais três do que Alan, ex-jogador, de momento na pele de diretor de relações internacionais do clube.

Pior é quando se tenta englobar todas as competições oficiais, em que há versões que sustentam que lhe falta só um golo para igualar o máximo e outras que referem que ainda precisa de mais 17 golos! O JN fez as contas e o próprio Braga confirma que a versão correta é esta última. Mário Laranjo, que jogou no Braga nos anos de 1940 e 1950, em que o clube atuava maioritariamente nos escalões secundários, chegou aos 92 golos, seguido de Chico Gordo, com 89, que alinhou nos bracarenses desde 1975/76 a 1979/80. Já Ricardo Horta, há seis temporadas nos guerreiros do Minho, tem 75. Faltam-lhe 17 golos para igualar o máximo do clube e 18 para bater o recorde.

Na semana passada, quando foi anunciada a renovação de contrato até 2026, Ricardo Horta comentou a hipótese de vir a ser o maior goleador de sempre dos arsenalistas: "Agora penso mais porque está mais perto. Era uma satisfação ser um dos melhores marcadores de sempre do clube. Uma grande honra para mim", disse o capitão do Sporting de Braga, de 27 anos e extremo de posição, autor de 75 golos em 242 jogos pelo emblema minhoto.