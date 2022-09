O onze do F. C. Porto para o jogo com o Desportivo de Chaves

O F. C. Porto defronta, este sábado, no Estádio do Dragão, o Desportivo de Chaves em jogo da sexta jornada da Liga. Em relação ao jogo com o Atlético de Madrid, Pepe, Otávio, Zaidu e Evanilson cedem os respetivos lugares a Fábio Cardoso, João Mário, Toni Martínez e Wendell. Nos flavienses, João Mendes é a novidade.

Para este encontro, Sérgio Conceição não pode contar com os lesionados Grujic e Otávio. Do lado dos flavienses, Rodrigo Moura, com problemas físicos, não entra nas opções de Vítor Campelos.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; João Mário, Fábio Cardoso, David Carmo e Wendell; Pepê, Uribe, Eustáquio e Galeno; Taremi e Toni Martínez

Suplentes: Cláudio Ramos, Pepe, Rodrigo Conceição, Grujic, André Franco, Gonçalo Borges, Veron e Evanilson

Onze do Desportivo de Chaves: Paulo Vítor; João Correia, Nélson Monte, Steven Vitória e Bruno Langa; Guima, João Mendes e João Teixeira; Jonny Arriba, Héctor Hernández e Juninho

Suplentes: Gonçalo Pinto, Habib, Luther Singh, Sandro Cruz, Carlos Ponck, Queirós, João Morim, Benny e Jô Batista

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas e a arbitragem estará a cargo de António Nobre (Leiria). O VAR será André Narciso (Setúbal).