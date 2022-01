O presidente que também é o treinador da equipa de futebol

João Brandão Hoje às 22:01 Facebook

António Joaquim, líder do Vitória de Sernache, assumiu o comando técnico após a saída de Manuel Monteiro. Estreou-se com um empate.

Ao fim de 11 jogos e com um registo de duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas, a Direção do Vitória de Sernache, clube do Campeonato de Portugal, sediado na Vila de Cernache do Bonjardim, na Sertã, optou por substituir o treinador Manuel Monteiro pelo... atual presidente.

Pela raridade do acontecimento - um presidente assumir o cargo de treinador - a notícia gerou alguma surpresa, mas António Joaquim, presidente do clube, contorna a questão: "Não percebo o porquê de tanta surpresa... A decisão já foi tomada a meio da semana e não se podem esquecer que o presidente, antes de o ser, já era treinador".

Em 2019/20, António Joaquim, de 52 anos, fez metade da época no banco da equipa. Na temporada anterior, o Vitória Sernache já tinha subido dos distritais aos nacionais com o presidente na função de treinador, conseguindo 16 vitórias em 18 jornadas. A ligação ao clube começou na década de 1980 quando se distinguiu como guarda-redes.

O despedimento de Manuel Monteiro, diz o presidente ao JN, teve que a ver com o "incumprimento dos objetivos do clube" que passavam por "terminar a época nos dois primeiros lugares" e assim disputar o acesso à Liga 3 . Mas o Vitória Sernache encontra-se no oitavo lugar da Série D do Campeonato de Portugal, na qual militam 10 equipas. Para além disso, acrescenta o presidente, a anterior equipa técnica começou a época "com quatro derrotas".

"Houve uma necessidade de dar um abanão e os investidores acharam que o António Joaquim seria a melhor opção para este momento", adiantou, explicando a decisão de voltar a ser treinador. No fim de semana, o regresso concretizou-se frente ao Marinhense (1-1), marcado pelo quinto empate consecutivo e o sétimo jogo seguido sem perder. A equipa da Sertã até esteve a vencer por um golo, mas sofreu o empate ainda na primeira parte.