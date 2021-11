O segredo da Dinamarca para ter poucas mortes por covid-19

João Faria, em Herning Hoje às 11:06 Facebook

Twitter

Partilhar

No país onde a equipa minhota joga nesta quinta-feira com o Midtjylland para a Liga Europa há preocupação com a nova vaga da pandemia e o número crescente de casos, mas sem dramatismo. Se a adesão à vacinação tem percentagem equivalente a Portugal, a testagem massiva e sempre sem custos neutralizou muitos surtos e impediu o avolumar de falecimentos.

Após dois meses de interregno, a Dinamarca voltou a impor em novembro o passe sanitário, mas encara com relativa tranquilidade a quinta vaga de covid-19 que alastra na Europa. O facto de, desde o início da pandemia, a testagem à população ser gratuita e sem limitações, tem ajudado a controlar os surtos, impedindo o avolumar excessivo de casos e de mortos.

"Os testes foram sempre gratuitos, mesmo quando a incidência era baixa. A epidemia, aqui, é uma preocupação, mas nunca atingiu números alarmantes", destaca, ao JN, Pedro Ferreira, futebolista português que joga no Aalborg, uma das principais equipas do país, tal como o Midtjylland, adversário do Braga, nesta quinta-feira (17.45 horas, SIC/SportTV1), na quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa.