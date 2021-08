Oficial: Cristiano Ronaldo regressa ao Manchester United

JN/Agências Hoje às 16:58 Facebook

É oficial: Cristiano Ronaldo está de regresso ao Manchester United. Clube fez o anúncio nas redes sociais esta sexta-feira: "Bem-vindo a casa".

"O Manchester United está encantado por confirmar que o clube chegou a acordo com a Juventus para a transferência de Cristiano Ronaldo, sujeito a acordo com os termos pessoais, de visto e médicos", lê-se no comunicado dos "red devils".

Aos 36 anos, Cristiano Ronaldo regressa à Premier League e ao clube que o colocou na ribalta do futebol, onde ganhou os primeiros grandes troféus da carreira, inclusive a primeira Bola de Ouro.

Ronaldo chega assim a um Manchester United que parece estar a voltar ao rumo certo no mercado de transferências. Depois de alguns anos de movimentações falhadas, as contratações de Jadon Sancho e Raphael Varane entusiasmaram os adeptos. CR7 junta-se a Bruno Fernandes, que bem conhece da seleção nacional, mas o destaque também passa pelas possíveis parcerias ofensivas com Rashford, Greenwood, Cavani e até Sancho.

O português, que tinha chegado aos "red devils" em 2003 proveniente do Sporting, rumou depois ao Real Madrid, clube no qual alinhou durante quase uma década, entre 2009 e 2018, alcançando quatro 'Champions', três Mundiais de Clubes, dois campeonatos, duas Taças do Rei, três Supertaças europeias e duas Supertaças de Espanha.

Seguiu-se a experiência na Juventus, desde 2018, tendo vencido dois campeonatos, uma Taça de Itália e duas Supertaças italianas.

No emblema de Old Trafford, ao serviço do qual Cristiano Ronaldo marcou 118 golos em 292 jogos, o avançado vai encontrar o internacional português Bruno Fernandes.

"Todos no clube esperam receber Cristiano de volta a Manchester", remata o comunicado do clube.