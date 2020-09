Nuno Barbosa Hoje às 15:26 Facebook

O jogo de sábado, a contar para a terceira jornada do campeonato, entre o Santa Clara e o Gil Vicente, no Estádio de São Miguel, nos Açores, será o primeiro do principal escalão do futebol português a ter público nas bancadas desde o início da pandemia, apurou o JN.

Entretanto, através das redes sociais, o Santa Clara confirmou a notícia, prometendo dar, nos próximos dias, todas as informações necessárias relativas à aquisição dos ingressos.