Oliveirense derrota Braga B na estreia da Liga 3

Na estreia da nova competição da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, denominada Liga 3, a Oliveirense saiu com a vitória na visita ao Braga B (2-3), em jogo disputado no Complexo Desportivo de Fão. Andrezo marcou o penálti decisivo, aos 90+3 minutos, após uma partida em que os bracarenses desperdiçaram várias ocasiões.

A equipa B dos 'Gverreiros' do Minho começou mais forte e aos 9 minutos já Hernâni Infande tinha adiantado a equipa no marcador, após um mau passe do guardião da Oliveirense, Kadú. Perto do intervalo Vasco Gadelho empatou a partida após uma boa joga individual de Jaime Pinto, que viria a ser nomeado Homem do Jogo devido a ter feito um golo e uma assistência, pois logo no arranque da segunda metade voltou a colocar o conjunto de Oliveira de Azeméis na frente do marcador. A sorte não parecia estar do lado dos visitantes pois, passado uns minutos, Tiago Duque teve a infelicidade de introduzir a bola na própria baliza, após um cruzamento tenso de Gomes.

Quando já todos previam o empate foi assinalada uma grande penalidade na área dos bracarenses que Andrezo converteu com classe, oferecendo assim o primeiro triunfo da história da Liga 3 à Oliveirense.

Fernando Gomes esteve presente nesta partida histórica e teceu algumas considerações no final. "Esta competição vem ao encontro da reformulação das competições. Havia uma prova com 96 equipas com uma clara diferenciação entre os objetivos. Esta prova serve para criar uma antecâmara das provas profissionais para os clubes estarem melhor preparados para esta passagem. A Federação Portuguesa de Futebol fez um investimento muito forte nesta competição", afirmou o presidente da FPF.