Oliveirense empata e deixa liderança em risco na Série A da Liga 3

Hoje às 00:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Canelas 2010 pode assumir o comando da tabela caso vença o Pevidém, este domingo. Braga B interrompeu série vitoriosa do Felgueiras, enquanto Torreense, Cova da Piedade e Oliveira do Hospital triunfaram na Série B.

Líder da Série A, a Oliveirense empatou em S. João de Ver (1-1) e pode ser ultrapassada pelo Canelas 2010, caso os gaienses derrotem, este domingo, o Pevidém. A equipa de Oliveira de Azeméis marcou primeiro, por Duarte Duarte, mas Pedro Santos empatou para os malapeiros, no segundo tempo.

Quem aproveitou o deslize do líder foi o Braga B, que colocou um ponto final na série de seis vitórias seguidas do Felgueiras. Os arsenalistas venceram por 3-1, com Álvaro Djaló a bisar ainda no primeiro tempo. Theo ainda reduziu para os felgueirenses, mas Dinis Pinto, em período de compensação, voltou a marcar pelos bracarenses, fechando o resultado.

Também a contar para a 17.ª jornada da Série A da Liga 3, Anadia e V. Guimarães B empataram a zero. Tamble cabeceou à barra, na melhor oportunidade dos bairradinos, que jogaram toda a segunda parte em superioridade numérica, após a expulsão de Ibrahima Bamba. Ainda assim, o nulo perdurou até final.

Na Série B, o Oliveira do Hospital surpreendeu o Amora, tendo vencido por 1-0. Regis N'do, nos minutos iniciais do encontro, apontou o único golo da partida. A equipa da casa dispôs de diversas oportunidades para empatar, mas Nando Pedrosa esteve intransponível na baliza dos oliveirenses, que ainda desperdiçaram um penálti, por Diogo Martins, aos 84 minutos.

Quem também venceu pela margem mínima foi o Cova da Piedade, mas por 2-1, na receção à U. Santarém. Juan San Martin bisou na conversão de duas grandes penalidades, ainda antes do intervalo. No segundo tempo, Cassiano reduziu, na sequência de um lance de bola parada.

No dérbi do Oeste, o Torreense levou a melhor diante do vizinho Caldas (1-0) e cimentou a segunda posição na Série B. Cícero, na sequência de um canto, marcou o golo que definiu o resultado, depois do caldense João Silva ter atirado à barra num cruzamento-remate.