António Silva e Gonçalo Ramos na lista para o Mundial

O selecionador nacional, Fernando Santos, divulgou, esta quinta-feira à tarde, a lista de 26 convocados para o Campeonato do Mundo do Catar, que se realiza de 20 de novembro a 18 de dezembro.

Pela primeira vez na história dos mundiais, cada seleção pode levar 26 atletas para a fase final, sendo que os treinadores não terão de abdicar de nenhum para as partidas: além dos 11 titulares estarão 15 futebolistas no banco de suplentes.

Entre as escolhas, destaque para as estreias absolutas do central António Silva e do avançado Gonçalo Ramos, ambos do Benfica, enquanto José Sá, guarda-redes do Wolverhampton, também não soma qualquer internacionalização, mas já foi chamado algumas vezes aos trabalhos da seleção.

Por outro lado, alguns pesos pesados da história da seleção não têm lugar na comitiva para o Catar, com realce para os campeões europeus de 2016 João Moutinho e Renato Sanches, e para o autor do golo que deu a vitória na Liga das Nações 2019, Gonçalo Guedes.

Convocados de Portugal

Guarda-redes: Diogo Costa (23 anos, F. C. Porto); Rui Patrício (34 anos, AS Roma); José Sá (29 anos, Wolverhampton);

Defesas: João Cancelo (28 anos, Manchester City); Diogo Dalot (23 anos, Manchester United); Rúben Dias (25 anos, Manchester City); Pepe (39 anos, F. C. Porto); Danilo (31 anos, Paris Saint-Germain); António Silva (18 anos, Benfica); Nuno Mendes (20 anos, Paris Saint-Germain); Raphael Guerreiro (28 anos, Borussia Dortmund); .

Médios: João Palhinha (27 anos, Fulham); Rúben Neves (25 anos, Wolverhampton); William Carvalho (30 anos, Bétis); Vitinha (22 anos, Paris Saint-Germain); Matheus Nunes (24 anos, Wolverhampton); João Mário (29 anos, Benfica); Otávio (27 anos, F. C. Porto); Bruno Fernandes (28 anos, Manchester United); Germain);

Avançados: Bernardo Silva (28 anos, Manchester City); Cristiano Ronaldo (37 anos, Manchester United); Rafael Leão (23 anos, Milan); João Félix (22 anos, Atlético Madrid); André Silva (26 anos, RB Leipzig); Ricardo Horta (28 anos, Braga); Gonçalo Ramos (21 anos, Benfica).