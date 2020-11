Os grupos e o calendário do Euro2020

JN/Agências Ontem às 23:50 Facebook

A Hungria, Macedónia do Norte, Eslováquia e Escócia foram as quatro últimas seleções a assegurarem a presença na fase final do Euro2020, que foi adiada para 2021, de 11 de junho a 11 de julho.

A fase final vai disputar-se em 12 cidades, de 12 países, sendo que Portugal, detentor do título, está inserido no Grupo F, com as seleções da Alemanha, França e a recém-apurada Hungria.

Composição dos seis grupos do Euro2020:

Grupo A: Itália, Suíça, Turquia e País de Gales

Grupo B: Bélgica, Rússia, Dinamarca e Finlândia

Grupo C: Holanda, Ucrânia, Áustria e Macedónia do Norte

Grupo D: Inglaterra, Croácia, República Checa e Escócia

Grupo E: Espanha, Polónia, Suécia e Eslováquia

Grupo F: Alemanha, França, PORTUGAL e Hungria

Calendário do Euro2020:

FASE DE GRUPOS

GRUPO A (Baku e Roma)

1.ª Jornada

11 de junho: Turquia-Itália, em Roma (20 h)

12 de junho: País de Gales-Suíça, em Baku (14 h)

2.ª Jornada

16 de junho: Turquia-País de Gales, em Baku (17 h)

16 de junho: Itália-Suíça, em Roma (20 h)

3.ª Jornada

20 de junho: Itália-País de Gales, em Roma (17 h)

20 de junho: Suíça-Turquia, em Baku (17 h)

GRUPO B (Copenhaga e São Petersburgo)

1.ª Jornada

12 de junho: Dinamarca-Finlândia, em Copenhaga (17 h)

12 de junho: Bélgica-Rússia, em São Petersburgo (20 h)

2.ª Jornada

16 de junho: Finlândia-Rússia, em São Petersburgo (14 h)

17 de junho: Dinamarca-Bélgica, em Copenhaga (17 h)

3.ª Jornada

21 de junho: Finlândia-Bélgica, em São Petersburgo (20 h)

21 de junho: Rússia-Dinamarca, em Copenhaga (20 h)

GRUPO C (Amesterdão e Bucareste)

1.ª Jornada

13 de junho: Áustria-Macedónia do Norte, em Bucareste (17 h)

13 de junho: Holanda-Ucrânia, em Amesterdão (20 h)

2.ª Jornada

17 de junho: Ucrânia-Macedónia do Norte, em Bucareste (14 h)

17 de junho: Holanda-Áustria, em Amesterdão (20 h)

3.ª Jornada

21 de junho: Ucrânia-Áustria, em Bucareste (17 h)

21 de junho: Macedónia do Norte-Holanda, em Amesterdão (17 h)

GRUPO D (Glasgow e Londres)

1.ª Jornada

13 de junho: Inglaterra-Croácia, em Londres (14 h)

14 de junho: Escócia-República Checa, em Glasgow (14 h)

2.ª Jornada

18 de junho: Croácia-República Checa, em Glasgow (17 h)

18 de junho: Inglaterra-Escócia, em Londres (20 h)

3.ª Jornada

22 de junho: República Checa-Inglaterra, em Londres (20 h)

22 de junho: Croácia-Escócia, em Glasgow (20 h)

GRUPO E (Bilbau e Dublin)

1.ª Jornada

14 de junho: Polónia-Eslováquia, em Dublin (17 h)

14 de junho: Espanha-Suécia, em Bilbau (20 h)

2.ª Jornada

18 de junho: Suécia-Eslováquia, em Dublin (14 h)

19 de junho: Espanha-Polónia, em Bilbau (20 h)

3.ª Jornada

23 de junho: Suécia-Polónia, em Dublin (17 h)

23 de junho: Eslováquia-Espanha, em Bilbau (17 h)

GRUPO F (Budapeste e Munique)

1.ª Jornada

15 de junho: Hungria-Portugal, em Budapeste (17 h)

15 de junho: França-Alemanha, em Munique (20 h)

2.ª Jornada

19 de junho: Hungria-França, em Budapeste (14 h)

19 de junho: Portugal-Alemanha, em Munique (17 h)

3.ª Jornada

23 de junho: Alemanha-Hungria, em Munique (20 h)

23 de junho: Portugal-França, em Budapeste (20 h)

OITAVOS DE FINAL

26 de junho: Jogo 38 - 2.º Grupo A-2.º Grupo B, em Amesterdão (17 h)

26 de junho: Jogo 37 - 1.º Grupo A-2.º Grupo C, em Londres (20 h)

27 de junho: Jogo 40 - 1.º Grupo C-3.º Grupo D/E/F, em Budapeste (17 h)

27 de junho: Jogo 39 - 1.º Grupo B-3.º Grupo A/D/E/F, em Bilbau (20 h)

28 de junho: Jogo 42 - 2.º Grupo D-2.º Grupo E, em Copenhaga (17 h)

28 de junho: Jogo 41 - 1.º Grupo F-3.º Grupo A/B/C, em Bucareste (20 h)

29 de junho: Jogo 44 - 1.º Grupo D-2.º Grupo F, em Dublin (17.00)

29 de junho: Jogo 43 - 1.º Grupo E-3.º Grupo A/B/C/D, em Glasgow (20 h)

QUARTOS DE FINAL

02 de julho: Jogo 45 - Vencedor do jogo 41-Vencedor do jogo 42, em São Petersburgo (17 h)

02 de julho: Jogo 46 - Vencedor do jogo 39-Vencedor do jogo 37, em Munique (20 h)

03 de julho: Jogo 47 - Vencedor do jogo 40-Vencedor do jogo 38, em Baku (17 h)

03 de julho: Jogo 48 - Vencedor do jogo 43-Vencedor do jogo 44, em Roma (20 h)

MEIAS-FINAIS

06 de julho: Jogo 49 - Vencedor do jogo 46-Vencedor do jogo 45, em Londres (20 h)

07 de julho: Jogo 50 - Vencedor do jogo 48-Vencedor do jogo 47, em Londres (20 h)

FINAL

11 de julho: Vencedor do jogo 49-Vencedor do jogo 50, em Londres (20 h)