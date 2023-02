"Os planos de Deus são inexplicáveis": As reações à morte de Christian Atsu

JN Hoje às 16:14, atualizado às 16:51 Facebook

O ex-jogador do F. C. Porto e Rio Ave foi, este sábado, encontrado sem vida quase duas semanas depois dos sismos que abalaram a Turquia e a Síria. Clubes e jogadores fizeram questão de prestar homenagem ao atleta. Em Inglaterra, fez-se um minuto de silêncio nos jogos da Premier League.

F. C. Porto: "É com profundo pesar que recebemos a notícia da morte do Christian Atsu, um dos nossos campeões de 2013. Que descanse em paz. À família e amigos, enviamos as mais sentidas condolências, mensagem que estendemos a todas as vítimas do sismo da Turquia e Síria", pode ler-se no Twitter.

Liga: "A Liga Portugal lamenta profundamente o falecimento de Chistian Atsu, jogador que integrou os nossos campeonatos profissionais durante três temporadas", pode ler-se numa nota.

FPF: "A FPF expressa as mais sentidas condolências pelo falecimento trágico e precoce, aos 31 anos, de um jogador que passou pelo futebol português entre 2009 e 2012, tendo representado a equipa de juniores do F. C. Porto por um ano e meio (oriundo da academia do Feyenoord no Gana), depois o Rio Ave e mais tarde a equipa principal do F. C. Porto, onde foi campeão nacional e vencedor da Supertaça", escreveu numa nota.

Sporting: "O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Christian Atsu. Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências".

Rio Ave: "É com profundo pesar e consternação que recebemos hoje as notícias do falecimento de Christian Atsu. A família rioavista associa-se à dor de familiares e amigos do Atsu, bem como das milhares de vítimas da tragédia na Síria e Turquia. Até sempre, Atsu", escreveu o clube vila-condense.

Kelvin, ex-jogador do F. C. Porto: "Difícil encontrar palavras para me despedir de você, meu amigo! Já tem alguns dias que estamos orando por você e por outras pessoas envolvidas nessa tragédia, e não estavam sendo dias fáceis. E hoje recebemos a triste notícia que você se foi. Eu tinha muita fé que você ainda estava vivo, por conhecer a sua força física e principalmente a sua força espiritual.. Mas os planos de Deus são inexplicáveis!

Passei uma das melhores fases da minha vida ao seu lado, onde tudo era mais puro, onde a alegria e o amor de irmãos de outras mães transbordava! Eu jamais vou esquecer cada momento com você, cada aprendizado. Sei que estará nos olhando aí de cima e eu vou seguir o seu legado de um bom filho, de um bom homem, de um bom pai, de muita alegria e de MUITA FÉ! Te amo meu irmão! Que Deus o tenha", escreveu.

Danilo, jogador da Juventus: "Momentos considerados " normais" podem nos deixar grandes lições.

Lembro-me bem, dos nossos almoços ou jantares de concentração do F. C. Porto no hotel Solverde, em Espinho, Portugal, onde você sempre comia o frango todo e também o osso. Isso mesmo. O osso. Nós, na nossa superficialidade sempre dávamos risadas e falávamos: 'Que fome é essa Atsu?! Até que tal dia, mesmo sem precisar, e sempre levando tudo com leveza e com aquele sorriso largo, nos explicou que tinha o hábito de comer também o osso, porque na infância aprendera a não desperdiçar nada do que se tinha para comer, pois não sabia quando e qual seria a próxima refeição. Porra, que pancada direto no estômago, se é que vale o trocadilho. Entre nós, aqueles últimos dias de FC Porto onde você me pediu uma camisola de recordação dizendo : " Quando eu for pai, contarei para meus filhos que um dia joguei com Danilo." Já agora digo, você era inspiração mesmo sem saber. Contarei eu para os meus filhos que joguei e conheci tal ser humano como você. Bom descanso irmão", escreveu.