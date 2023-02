Otávio e Eustaquio são baixas no F. C. Porto

Nuno A. Amaral Hoje às 23:20 Facebook

Lesões afastam os dois médios dos planos de Sérgio Conceição nos próximos jogos do F. C. Porto

O panorama clínico complicou-se bastante na equipa portista, sobretudo a meio-campo, com os problemas físicos sofridos por Eustaquio e Otávio nos últimos dias.

O médio canadiano, que já ficou de fora do jogo de quarta-feira com o Marítimo, tem uma lesão no ligamento colateral interno do joelho esquerdo, idêntica à que Pepe sofreu antes do Mundial, e vai parar cerca de um mês.

Quanto a Otávio tem uma lesão muscular na coxa direita (teve de ser substituído a meio da segunda parte nos Barreiros) e deve ficar fora de combate à volta de três semanas. Ao que o JN apurou, o internacional português tem algumas hipóteses de recuperar a tempo da primeira mão dos oitavos de final da Champions, em Milão, marcada para o dia 22 de fevereiro.

Com Grujic também lesionado, Bernardo Folha castigado (foi expulso no Funchal) e Bruno Costa na equipa B, resta Uribe nas opções de Sérgio Conceição para o setor intermediário do F. C. Porto na partida de domingo com o Vizela, no Dragão.