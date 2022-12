Otávio: "Ronaldo? Jogando ou não, ajuda-nos"

Rui Farinha, em Doha Hoje às 13:49 Facebook

Otávio afirmou, nesta quinta-feira, no Catar, que a seleção está unida, independentemente da polémica em redor de Cristiano Ronaldo. "Só estamos concentrados em vencer".

O médio afirmou que a atmosfera no interior da comitiva é a melhor. "Nunca ninguém viu uma discussão, foi sempre tudo normal. Ronaldo? É normal que quando um jogador não joga fica aziado, não é só o Ronaldo, são todos. Jogando ou não, ajuda-nos. É um exemplo", acrescentando que CR7 é o capitão. "Estamos todos juntos com ele".

Relativamente a Marrocos, garantiu que é uma seleção "muito difícil". "A maioria dos jogadores viu quase todos os jogos do Mundial, deu para acompanhar, é uma equipa defensiva e com uma transição muito forte. Queremos fazer o melhor e vencer", salientou.

Recuperado de uma lesão muscular, Otávio não tem preferência quanto ao adversário que Portugal pode encontrar na final, caso ultrapasse os quartos e as meias. "Brasil? Se chegarmos lá quero ganhar, não interessa o adversário".

Com 39 anos, Pepe é um caso de longevidade. "É um segredo dele, é difícil saber... (risos). Tem tudo a ver com o seu trabalho e com o seu foco, sei do que ele abre mão para estar assim. Só um animal como Pepe consegue, ainda tem alguns anos para jogar".

Rúben Dias ausente

​​​​​​Rúben Dias não está presente no treino desta quinta-feira, que se realiza no centro de treinos da seleção, no Catar. De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol, o central realiza trabalho de ginásio e não está lesionado. Cristiano Ronaldo trabalha normalmente com o grupo, sob o olhar atento do selecionador Fernando Santos.