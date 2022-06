Otávio só pondera transferência para um tubarão europeu

Nuno A. Amaral Hoje às 21:06 Facebook

Médio portista atrai atenções em Inglaterra, mas não quer sair para qualquer clube. Cláusula de rescisão voltou a ser de 60 milhões a partir de 15 de junho.

Peça fundamental na equipa portista ao longo das últimas épocas, Otávio é um jogador cobiçado em Inglaterra e ao Dragão já terá chegado uma oferta do Leeds United, no valor de 30 milhões de euros, alegadamente recusada pela SAD azul e branca.

Ao JN, fonte próxima do médio afirmou que Otávio não recebeu qualquer proposta para sair do F. C. Porto e que, se isso acontecer, só poderá ser para um grande clube europeu, que tenha o nível dos dragões, ou seja, que jogue para conquistar títulos e dispute a Liga dos Campeões. Esse não é o caso do Leeds, que na época passada garantiu por uma unha negra a permanência na Premier League, nem do Aston Villa, que também tem sido dado como possível interessado.