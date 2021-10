Ouro e Prata para Portugal em Europeus de BTT

Hoje às 20:31 Facebook

Twitter

Partilhar

A atleta portuguesa Marisa Costa conquistou a medalha de ouro na prova de Distância Média de BTT, esta manhã, em Alcaravela, Sardoal, sagrando-se a nova campeã da Europa em juniores. Artur Mendonça conseguiu a medalha de prata no escalão de juvenis.

O segundo dia da competição MTBO2021 teve início na manhã desta sexta-feira, em Alcaravela, no concelho de Sardoal, com a prova de Distância Média.

Marisa Costa, que representa o BTT Loulé/Elvis, cumpriu um percurso de 12 Km com desnível de 230 metros no tempo de 33.54 minutos, deixando a checa Lucie Nedomlelova em segundo lugar. A jovem tomarense já tinha conquistado duas medalhas de Prata em campeonatos europeus e uma de Bronze na Taça do Mundo em Elite.

A grande revelação dos campeonatos foi Artur Mendonça, tendo conseguido a medalha de Prata no escalão de juvenis, a 16 segundos do russo Yaroslav Shvedov, vencedor do Ouro.

Na atual edição da MTBO, o Ouro já não é uma estreia para Portugal, que por sua vez somou duas medalhas no Campeonato do Mundo de Veteranos em Orientação em BTT, na passada quinta-feira, em Santarém. Pertencentes ao Clube de Orientação do Centro de Leiria, os oribttistas Daniel Marques e Susana Pontes venceram os respetivos escalões.

A prova teve seguimento no Campo Militar de Santa Margarida, em Constância, num dia em que a Dinamarca também saiu vitoriosa, com oito medalhas: sete em veteranos e uma em juniores masculinos.