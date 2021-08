Paços de Ferreira estreia-se com um grande triunfo

No primeiro encontro na Liga Conferência da Europa o Paços de Ferreira realizou uma exibição brilhante, derrotando os irlandeses do Larne com relativa facilidade (4-0), na primeira mão da 3.ª eliminatória. O segundo encontro está agendado para o próximo dia 12.

A equipa de Jorge Simão foi sempre a mais esclarecida e conseguiu impor um futebol ofensivo, explorando as muitas fragilidades defensivas do Larne, como prova o resultado volumoso e o amasso estatístico (21 tentativas de golo contra três do adversário).

Quase no final de uma primeira parte de domínio dos castores Denilson aproveitou o excesso de confiança do guardião irlandês e cortou a bola na direção da baliza do Larne, colocando a equipa em vantagem.

Na segunda parte a tranquilidade e qualidade de jogo demonstrada pelo Paços de Ferreira permitiu o dilatar do resultado, através do bis de Denilson (que se torna o único jogador da história do clube a conseguir marcar por duas vezes no mesmo jogo de uma competição europeia) e dos golos de Eustáquio e Zé Uilton, quase ao cair do pano.

Assim o emblema da Capital do Móvel segue para a segunda mão com a eliminatória praticamente decidida e com sinais bastante positivos para a época que está a começar.

Jorge Simão, técnico principal do emblema português, considera "não há nada garantida no futebol", mas que o resultado dá algum conforto à equipa. " O estádio do Larne é um sintético com medidas reduzidas e por isso acredito que não será nada fácil. Em nenhum momento do jogo subestimámos o adversário e nunca baixámos o ritmo", afirmou no final da partida.

Além da análise o líder os pacenses deixou uma palavra de apreço aos adeptos. "Já não sentia este calor do público há muito tempo e a presença deles ajuda-nos bastante, podendo até ser decisiva em alguns encontros. Bem-vindos de volta!", afirmou Jorge Simão