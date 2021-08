Ricardo Rocha Cruz Ontem às 22:59 Facebook

Brasileiro regressa à titularidade e revela-se decisivo. Portimonense continua a falhar em casa

No futebol, os números podem dizer tudo e ao mesmo tempo também podem não dizer nada. Hoje, no embate entre Portimonense e Paços de Ferreira (0-1) os números espelharam, e bem, o domínio praticado pelo Portimonense ao longo de quase todo o jogo. Só que por muita superioridade que exista no desporto-rei, a eficácia será sempre o factor diferencial, e aí, o avançado Tanque voltou a dar uma lição de como fazer muito com pouco.

Não foi preciso esperar eternidades para se perceber que o embate entre algarvios e pacenses prometia. Com o ritmo a nível elevado e ambas as equipas a criarem perigo, estava-se mesmo a ver que seria na batalha dos detalhes que se poderia encontrar o dono dos três pontos. Dito e feito: Tanque, mesmo antes do intervalo, fez o golo do jogo.

Após o descanso, e muito por fruto da necessidade, a tendência tornou-se homogénea. O Portimonense assumiu o papel de "mandão", a ter mais mais bola e a procurar o caminho do golo, mas os pacenses, com André Ferreira em destaque, fecharam o caminho da baliza de forma perfeita.

Veja o resumo do jogo: