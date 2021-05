Pako Ayestarán: "No segundo tempo recuperámos e é para estar satisfeito"

Hoje às 01:04 Facebook

O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, reconheceu que a equipa não esteve bem na primeira parte na derrota frente ao Benfica (2-0), esta sexta-feira na partida da 30.ª jornada, mas elogiou o desempenho após o intervalo.

"Jogámos contra uma grande equipa e no primeiro tempo foram muito superiores a nós, por mérito deles e por demérito nosso. Porque foram capazes de se posicionar no jogo, não fomos capazes de estar curtos porque havia demasiado espaço, e a partir daí fizeram os golos. Nada a dizer sobre a primeira parte, porque também é verdade que estivemos muito nervosos na saída da bola, não tivemos uma saída de bola muito clara", analisou o técnico do conjunto beirão.

E prosseguiu sobre o segundo tempo: "Fomos capazes de estar com as linhas mais próximas e já não estivemos tão condicionados pela posição de Seferovic e isso fez com que chegássemos mais aos espaços intermédios. Fomos também mais agressivos e, fruto disso, mudou o jogo. Tivemos mais posse de bola, melhores transições e tivemos oportunidades para, quem sabe, entrar em jogo. Não fizemos o golo que podíamos fazer e a partir daí perdemos 2-0".

Pako Ayestarán mostrou-se agradado com a exibição da equipa apesar da derrota. E justificou: "Todo o treinador quer que a sua equipa seja dominante, que em momentos seja capaz de ter a bola, de provocar ocasiões, de não sofrer no seu próprio campo e, no segundo tempo, recuperámos e é para estar satisfeito, tendo pela frente uma equipa como o Benfica e sermos capazes de ter o controlo na segunda parte".

"No intervalo, muitas vezes, pensamos que é simplesmente para dar ânimo e pouco mais e, muitas vezes, trocar posições pode fazer com que o jogo mude. Fundamentalmente o que transmiti é que estávamos demasiado longe", finalizou