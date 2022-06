Palhinha já não escapa ao Fulham

André Bucho Hoje às 19:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Tudo acordado entre leões e londrinos. Só falta acertar últimos detalhes contratuais, mas negócio dificilmente cai

A saída de João Palhinha para o Fulham está muito próxima de ser concluída. Ao que o JN apurou, o Sporting e o emblema recém-promovido à Premier League já têm acordo selado, com os leões a receberem 20 milhões de euros, depois de vários dias de negociações, com a primeira investida de 18 milhões de euros dos londrinos a ser rejeitada. Para oficializar o negócio falta apenas limar alguns detalhes ao nível dos bónus contratuais, uma vez que o vencimento já está acordado - 2,5 milhões de euros, o dobro do que auferia em Alvalade - sendo que ainda por garantir está a duração do contrato, que será de quatro ou cinco anos.

Os próximos dias, enquanto o jogador está de férias nas Maldivas, vão limar esses detalhes em falta, mas tanto Palhinha como os dois clubes estão satisfeitos com a negociação e a oficialização deverá decorrer nos próximos dias. O internacional português, de resto, já falou com Marco Silva e sabe dos planos do Fulham a nível pessoal, mas também do projeto que o técnico português tem para o emblema de Londres.