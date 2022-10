Palmeiras, de Abel Ferreira, vence Avaí e fica mais perto do título brasileiro

JN/Agências Hoje às 16:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O Palmeiras, orientado pelo treinador português Abel Ferreira, ficou na madrugada deste domingo em Portugal mais perto de conquistar o campeonato brasileiro de futebol, ao vencer em casa o Avaí por 3-0, em encontro da 33.ª jornada.

Guastavo Scarpa, logo aos quatro minutos, de grande penalidade, Dudu, aos 55, e o suplente Vanderlan, aos 90, apontaram os tentos do 'verdão', agora com 71 pontos, mais 11 em relação ao Internacional, que tem um jogo em atraso.

Com cinco jogos por disputar, o Palmeiras precisa, no máximo, de mais três triunfos para selar o cetro, numa altura em que segue numa série de 18 jogos sem perder na prova.

PUB

Depois do desaire caseiro com o Athletico Paranaense (0-2), em 03 de julho, para a 15.ª ronda, o conjunto comandado por Abel Ferreira somou 12 vitórias e seis empates.

O próximo encontro do Palmeiras está marcado para terça-feira e é precisamente face ao conjunto comandado pelo ex-selecionador nacional Luiz Felipe Scolari, que está concentrado na preparação da final da Taça Libertadores, marcada para sábado.

Também no sábado, o Corinthians, de Vítor Pereira, venceu por 1-0 no reduto do Santos, graças a um tento de Roger Guedes, aos 89 minutos, num embate em que jogou com menos um desde os 43 (vermelho a Yuri Alberto) aos 60 (expulsão de Lucas Barbosa).

Na classificação, o conjunto de São Paulo, que a meio da semana perdeu para o Flamengo a Taça do Brasil, nos penáltis, segue no quarto lugar, com 57 pontos (32 jogos), a um do 'Fla' (33), terceiro, e a três do Internacional (32).