Palmeiras nega "maior contrato da história" para Abel Ferreira

O clube brasileiro desmentiu as informações que dão conta de um salário anual de 6,7 milhões de euros para o treinador português.

Dissipadas as dúvidas sobre a continuidade de Abel Ferreira no comando técnico do Palmeiras, agora a discussão foca-se no salário que o treinador português passará a auferir depois de prolongar a ligação ao campeão sul-americano.

De acordo com o "Globo Esporte", Abel Ferreira terá assinado "o maior contrato da história dos treinadores no futebol sul-americano", que contempla um salário anual de 6,7 milhões de euros. A informação foi, contudo, desmentida pelo próprio clube brasileiro, através das redes sociais.

"A Sociedade Esportiva Palmeiras vem a público contestar, de forma veemente, as reportagens publicadas na noite deste sábado pelos sites GE e UOL com os supostos valores anuais que serão pagos ao nosso treinador Abel Ferreira. As matérias não condizem com a realidade. Lamentamos profundamente que parte da imprensa ainda se preste ao papel de difundir ao público informações equivocadas e irresponsáveis", lê-se nas publicações do clube.

Mesmo assim, o "Globo Esporte" mantém a sua versão.