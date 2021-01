Palmeiras perde na casa do Flamengo

JN Hoje às 00:03 Facebook

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, saiu esta quinta-feira derrotado do confronto no recinto do Flamengo, por 2-0, em jogo da 31.ª jornada da Série A do Brasileirão.

Aos 45 minutos, um lance infeliz de Luan Garcia deu vantagem ao "Fla" ao intervalo, com Pepê a aumentar aos 83 minutos e a deixar a equipa no terceiro lugar, a quatro pontos do líder Internacional, que goleou o São Paulo (5-1).

Já o conjunto orientado pelo técnico português manteve o quinto posto, agora a oito pontos do comandante, mas com menos um jogo.