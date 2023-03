Patrícia Mamona conquista medalha de bronze nos Europeus de pista coberta

A portuguesa Patrícia Mamona conseguiu, este sábado, a medalha de bronze na prova de triplo salto nos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, na Turquia. Atleta teve como melhor marca 14, 16 metros.

Foi bom mas soube a pouco. Patrícia Mamona conseguiu a terceira medalha portuguesa nos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, depois dos ouros de Pablo Pichardo e Auriol Dongmo, em triplo salto e lançamento do peso, respetivamente, ao subir ao último lugar do pódio, com a marca de 14, 16 metros, longe do real valor da atleta.

Patrícia Mamona não conseguiu confirmar o favoritismo e fez a terceira melhor marca da final, com 14,16 metros, não conseguindo revalidar o título europeu que tinha conquistado há dois anos, em Torun.

A portuguesa, de 34 anos, começou com o salto que lhe deu o bronze, baixou na segunda (13,98 metros) e terceira (13,63 metros) tentativas, depois registou um nulo, uns 13,90 metros no quinto salto e fechou com outro ensaio abaixo dos 14 metros.

Mamona ficou longe dos 14,51 metros da melhor marca europeia do ano e do recorde nacional, de 14,53, que lhe valeram o cetro europeu há dois anos.

A turca Tugba Danismaz sagrou-se campeã europeia, com 14,31 metros, um novo recorde nacional, à frente da italiana Daiya Derkach (14,20).